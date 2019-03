Les dépenses alimentaires augmentent au Sénégal

Au Sénégal, 79,2% des ménages ont vu leurs dépenses alimentaires augmenter au quatrième trimestre 2018, selon une récente enquête de perception de la conjoncture par les ménages (EPCM), rendue publique par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Les résultats de cette enquête indiquent pour ce qui est des dépenses d’électricité, une hausse ou stabilité entre les deux dernières factures des ménages.



Les dépenses de santé, de scolarité et de transport sont, quant à elles, restées stables pour respectivement 51,0%, 64,2% et 50,1% des ménages.



