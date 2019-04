Les hommages d'Amadou NIANG à Mary Teuw NIANE : " Vous pouvez partir avec le sentiment du devoir accompli "

Les messages de solidarité et d’encouragements se multiplient à l’endroit du professeur Mary Teuw NIANE, écarté du nouvel attelage gouvernemental après la réélection du président Macky SALL dont il était l’un des acteurs clés dans la Commune et le département de Saint-Louis.



« Vous avez été pendant 77 mois à la tête du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), réussissant à mettre en œuvre de la manière la plus parfaite, la vision du Président de la République dans le cadre de la Phase 1 du PSE », a déclaré, hier, Amadou NIANG, responsable de l’Alliance pour la République (APR) dans le quartier.



« Votre longévité à cette position et les réalisations que vous et vos collaborateurs ont porté à bout de bras avec tous les sacrifices induits vous ont valu à plusieurs reprises les félicitations de son Excellence Le Président de la République », a-t-il ajouté.



Celui qui avait accompagné l’ex-MESRI dans la campagne pour la présidentielle, lui rappelle néanmoins que « votre mission pour votre pays, le Sénégal, est loin d'être finie, avec notre engagement sans faille, renouvelé à vos côtés, avant de préciser « nous continuerons d'œuvrer avec vous pour un Sénégal Émergent ».



« Vous pouvez partir avec le sentiment du devoir accompli et fier de vous », a-t-il conclu.



NDARINFO.COM