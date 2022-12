Les nominations du conseil des ministres de ce 07 décembre 2022

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Abdou Salam DIALLO, Conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Corée, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Halimah Yacob, Présidente de la République de Singapour, avec résidence à Séoul ;

• le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale de Gestion intégrée des Déchets, en abrégé « SONAGED S.A ».



• Monsieur Amadou NIANG, Expert financier et en Management des Organisations, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (SAED), en remplacement de Monsieur Sitor NDOUR, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Killé SAKHO, Expert en Informatique, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA), en remplacement de Monsieur Lesseyeni SY, appelé à d’autres fonctions ;



• Madame Zahra Iyane THIAM, Titulaire d’un Master II en Relations internationales, est nommée Directeur général de l’Agence sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX), poste vacant ;



• Monsieur Ahmadou DIALLO, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, en remplacement de Monsieur Amadou Demba DIACK admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Ngane NDOUR, Magistrat, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, est nommé Directeur des Droits Humains au Ministère de la Justice en remplacement de Monsieur Soulèye Diouf, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Arona SARR, Titulaire d’un Master en Gestion des Entreprises, est nommé Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance au Ministère de la Justice, en remplacement de Madame Awa MBENGUE, appelée à d’autres fonctions ;



• Monsieur Ousmane KANTE, Economiste, est nommé Directeur du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Bassirou NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Edmond KAMARA, Administrateur civil, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, en remplacement de Monsieur Djiby DIAKHATE, appelé à d'autres fonctions ;



• Monsieur Sellé MBENGUE, Ingénieur des Pêches et de l'Aquaculture, est nommé Directeur de la Gestion et de l'Exploitation des fonds marins au Ministère des Pêches et de l'Economie maritime, poste vacant ;



• Monsieur Serigne Modou SARR, Professeur assimilé, est nommé Directeur de l'Institut supérieur de Formation agricole et rurale (ISFAR) de l'Université Alioune DIOP de Bambey ;



• Monsieur Serigne Ahmadou GAYE, Maître de conférences titulaire, est nommé Directeur de l'UFR Economie, Management et Ingénierie juridique (ECOMIJ) de l'Université Alioune DIOP.