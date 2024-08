Les nominations en Conseil des ministres de ce mercredi 28 août 2024

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Sékou Oumar SAGNA, Administrateur civil, matricule de solde n°642 560/1, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, en remplacement de Monsieur Ousmane Diégue Diame FAYE, appelé à d'autres fonctions.



Le Monsieur André Almamy Fodé Fossar SOUANE, Commissaire aux enquêtes économiques principal, matricule de solde n°610 931/B, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Industrie et du Commerce.