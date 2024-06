Les précisions de Bougane sur la saisie de son immeuble par la Banque Agricole

D’après une information parue dans la presse de ce samedi, le tribunal a tranché l’affaire opposant Bougane GUÈYE Dany à la Banque Agricole, fixant le prix de vente de l’immeuble du patron de Dmedia sis à Keur Gorgui à 1 milliard 100 millions de francs CFA.



Le patron du groupe de presse est sorti de sa réserve pour dénoncer, selon lui, une campagne consistant à ternir sa réputation.



Bougane d’ajouter que le dossier, Boss SA contre la Banque Agricole, est en pourvoi à la Cour suprême.



« Il s’agit d’une tentative d’escroquerie de la Banque Agricole. En 2015, j’ai été la caution solidaire d’un prêt de 400 millions entièrement remboursé, comme attesté par un expert judiciaire. La société Boss SA ayant bénéficié d’un découvert de 600 millions, la Banque LBA a voulu utiliser frauduleusement l’ancienne caution solidaire pour garantir ce découvert, objet du litige. Or, tout le monde sait qu’une caution n’est ni cessible ni transférable », a-t-il rappelé.



Il informe par ailleurs que ses avocats ont introduit un pourvoi en cassation et le dossier suit son cours soulignant que « toute autre information est un pur mensonge et une machination visant à ternir l’image d’un Sénégalais qui a préféré investir dans son pays »



« J’ai d’ailleurs instruit mes avocats pour engager une procédure pénale contre la Banque LBA pour abus de confiance et tentative d’escroquerie », précise le leader de Gëm Sa Bop.