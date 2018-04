Les syndicats de la santé décrètent 72 heures de grève

L’Alliance des syndicats de la santé (Asas) est plus que jamais déterminée à paralyser le système sanitaire jusqu’à la satisfaction de ses doléances.



En effet, après une grève de 48 heures, le Sutsas et le Sudtm décrètent encore une grève de 72 heures. Les blouses blanches vont ainsi, selon L’As qui rapporte l’information, déserter les structures sanitaires les 2, 3 et 4 mai prochains avec respect du respect minimum et des urgences.



Bien avant cela, les travailleurs de la santé et de l’action sociale vont entamer à partir du lundi 30 avril la rétention des informations sanitaires et sociales sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, l’Asas réclame le paiement intégral des arriérés de salaires des contractuels de la Jica et du plan Cobra, l’ouverture des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire, l’allongement de l’âge de la retraite de 60 à 65 ans entre autres.



Actusen.com