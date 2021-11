Lettre à un poète. Par Louis CAMARA

Poète, toi qui tant aime les mots et le beau

Tu es triste, tu as mal et tu souffres dans ta chair

Mais tu demeures stoïque car tu veux rester digne

Et solidaire de ceux qui sont dans la détresse

Où les a plongés l’iniquité d’un système

Qui favorise les riches et qui écrase les pauvres

Qui renforce l’injustice et les inégalités.

Pendant que les uns souffrent les autres se réjouissent

D’un côté les nantis et de l’autre les démunis

Les élus du sort toisent les damnés de la terre

Et se gaussent de leurs souffrances et de leurs agonies.

Tu le sais, poète, et tu aimerais que ça change

Tu aimerais que disparaissent la corruption,

La gabegie, la fraude et cette kyrielle de maux

Qui gangrènent la société, détruisent les vies

Et font le lit de la pauvreté et de la violence.

Toi-même poète, tu partages les misères du peuple

Et tu es parfois en proie aux pires difficultés

Qui t’éreintent et plombent ton quotidien.

Tu sais ce que sont la faim, l’angoisse, le manque

Et tu es différent de ces laudateurs mal inspirés

Qui ont mis leur plume au service des puissants

Préférant ignorer les souffrances du peuple.

Tels de serviles rhapsodes ils composent des dithyrambes

À la gloire de ceux qui les couvrent d’or et d’argent.

Tu es différent de ces rimailleurs sentimentaux

Piètres imitateurs de Ronsard le galant poète

Qui chanta l’amour et les charmes de la rose,

Ni comme ces fabricants de vers alambiqués

Et de métaphores douteuses ou tarabiscotées

Faux surréalistes et vrais mystificateurs.

Tu n’es pas comme ces prétendus émules de Bossuet

Qui aiment à écrire d’hypocrites oraisons funèbres

Lorsqu’un authentique adorateur des Muses

Rongé par la misère ou par la maladie

Est, comme le loup de Vigny, mort sans pousser un cri.

Quant à toi, poète, tu t’es bâti un joli palais de mots

Où tu trouves refuge et protection contre la chienlit,

Lieu de paix où tu te recueilles, médites et crées

Dans l’altière liberté qu’offre la solitude.

C’est là que souvent tu rêves de ce pays de Cocagne

Où chacun pourra donner libre cours à sa créativité,

Où Mozart ne sera plus jamais assassiné,

Où l’amour et la beauté seront les valeurs cardinales,

Où l’art et la poésie seront ces armes miraculeuses

Grâce auxquelles l’on bâtira un monde vraiment humain

Un monde de justice, de paix et de liberté.

Poète, tu as mal et tu souffres dans ta chair

Pourtant tu as le regard tourné vers les lointains

Et la nuit tes grands yeux grands ouverts scrutent les étoiles.

Ton cœur est palpitant d’espoir, tel celui de l’hirondelle

Quand surgit l’aube annonciatrice du printemps

Et que résonne la musique des lendemains qui chantent.

Mais la route est encore longue et parsemée d’embûches,

Tu dois encore faire preuve de patience et d’endurance

Si tu veux arriver au bout de cet obscur et long tunnel

Et voir apparaitre enfin la lumière d’un jour nouveau.

Tu dois pareillement hâter le pas car le temps presse,

Les années passent et le crépuscule de la vie descend.

L’âge t’impose son implacable loi d’airain,

Peu à peu ta vue baisse comme une lampe qui s’éteint :

« Quand tu auras mon âge tu auras presque complètement

Perdu l’usage de la vue

Tu ne verras que du jaune, des ombres et des lumières »

Écrivait Borges le génial aveugle de Buenos-Aires.

Mais qu’importe, poète ! Poursuis ta marche en avant,

Et laisse-toi porter par la jubilation de ton rêve intérieur

Ne cherche ni les honneurs ni la notoriété

Mais seulement la beauté, l’harmonie et la vérité

Qui sont la quintessence des arts et de la poésie

Et les clefs de la céleste musique des sphères.

Puisse un souriant destin t’accorder la faveur

D’achever l’œuvre à laquelle tu t’es consacré.



Louis CAMARA, Écrivain

Grand prix du Président de la république pour les lettres

Lauréat de la Fondation Léopold Sédar Senghor

Chevalier des palmes académiques françaises

Lauréat du concours de poésie japonaise « Haï-Ku » email : louiscamara1@gmail.com