Lettre au Gouverneur : plaidoyer citoyen pour reverdir Baya Ndar et rouvrir ses deux voies

L’Association WALLU NDAR a adressé un plaidoyer au gouverneur de la région Al Hassane Sall pour alerter sur l’état actuel de Baya Ndar (ex-place Faidherbe), véritable symbole de la ville de Saint-Louis. Jadis lieu de verdure, de rencontre et de fluidité urbaine, la place est aujourd’hui méconnaissable après les réaménagements entrepris ces dernières années par la Mairie.



La fermeture des deux voies routières, la disparition d’une grande partie des espaces verts et la bétonisation jugée excessive ont entraîné de nombreuses conséquences, selon l’Association.



Une situation qui a fini d’encourage des embouteillages chroniques, une perte d’attrait esthétique, la désaffection du lieu en plus d’une rupture avec la mémoire collective.



Lieu emblématique d’événements majeurs comme les 2Rakkas ou le Festival de Jazz, Wallu Ndar rappelle dans son courrier que Baya Ndar « incarne l’identité culturelle et le rayonnement de Saint-Louis, en accueillant habitants comme visiteurs ».



L’association plaide pour le retour à l’architecture d’origine avec le rond-point et l’ouverture des deux voies routières, la réintroduction de la verdure et un aménagement inclusif respectueux de l’histoire.



