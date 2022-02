Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Saint-Louis Mansour FAYE. Par Oumar SECK

Monsieur le Maire, vous avez annoncé l’organisation d’une journée de Sargal de notre digne Fils Ismaïla SARR.

Si Bambaly a son Sadio MANE, Saint louis a son Ismaïla SARR, le fils de Abdoulaye SARR ʺNar gadeʺ et neveu de Feu el Hadji Diawar BA dit ʺGiresseʺ, qui a droit à tous les honneurs.



Merci au nom de toute la population de Saint Louis, d’avoir pense á honorer ce digne domou ndar qui fait la fierté de tout un pays.

Célébrer les performances de notre héros Ismaïla est une excellente chose mais penser aux infrastructures sportives de la commune de Saint louis en est une autre.



En effet, je vous invite à reconsidérer votre position á propos du stade Me Babacar SEYE, qui au-delà de son passé glorieux, a été toujours un terreau fertile pour les sportifs saint-Louisiens car trop de bien ne saurait nuire : la réhabilitation du stade devient un impératif.



Deux années déjà, le stade Mawade WADE, le seul fonctionnel de la commune de Saint-Louis ne dispose pas d’éclairage, en plus d’être dans un état de dégradation avancé.



Monsieur le Maire, sans des infrastructures adéquates, on ne peut espérer avoir de futurs Ismaïla SARR pourtant, le sport saint-Louisien mérite une meilleure considération.



Au risque de me répéter, monsieur le maire, au-delà de la personne d’Ismaïla SARR qui mérite bien ces honneurs, nous gagnerons á rénover les infrastructures de base du sport en général et á accompagner ces jeunes encadreurs bénévoles du football.

Je ne manquerais pas de magnifier les dernières infrastructures sportives réalisées à Pikine [terrain de basket et terrain d’handball], dédiées á la jeunesse Saint Louisienne.

Jërëjëf.



Oumar SECK,

Coordonnateur Départemental de Avenir Sénégal Biniou Beugue

Conseiller municipal de la Commune de Saint-Louis