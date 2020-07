Lettre ouverte à Monsieur le président de la République. Par Bapau

Monsieur le Président, veuillez m’accorder comme à tout citoyen et à vous-même, la permission d’avoir des idées, des suggestions, de les exprimer et d’user de votre obligeance sans vous dire ce que j’attends de vous.



Monsieur le Président, courageusement, vous avez dit au peuple sénégalais que des jours sombres nous attendent, qu’il y aura une récession, l’impact du Covid-19 sur l’économie, que le taux de croissance passe de 6,80% à 1%. Oui Monsieur le Président, des jours sombres nous attendent, mais ils seront bénéfiques, si nous tirons les leçons et si nous comprenons que notre destinée n’est pas d’attendre d’être secouru mais de nous secourir nous-mêmes et secourir nos compatriotes.



Monsieur le Président, cette nation demande de l’action, une action directe et courageuse. La première de toutes les tâches qui vous incombent, est de mettre le peuple au travail et les discipliner. Avec le chèque en blanc que le peuple vous a remis, vous devez agir avec le courage et la dévotion qui convient à la situation.



Suggestions



1-Réduction de la taille du Gouvernement –comme promis lors de la campagne électorale)



2-Réduire le train de vie de l’Etat (Budget 2020 de la Présidence de la République : 78 milliards, 449 millions, 170.084 FCfa ; Budget 2020 de l’Assemblée Nationale : 17 milliards, 801 millions, 162.000 F Cfa)



3-Suppression du HCTT, doté d’un budget de 8 milliards, 640 millions Cfa



4-Le Conseil Economique, doté d’un budget de 6 milliards, 603 millions, 100.000 FCfa



5-Suppression des cumuls de mandats (Ministre/Maire ou Maire/Député : faire une option sur un salaire)



6-Demandez aux députés par solidarité, de participer aux efforts de guerre contre le Covid-19, de ne pas toucher de salaire pendant un an et de ne percevoir que des indemnités de session.



7-Diminution du nombre pléthorique des chargés de mission (ces chargés de mission sont sans mission)



Monsieur le Président, voilà des suggestions d’un citoyen qui aspire à l’Assurance d’une vie nationale apaisée.



Saint-Louis, le 03 juillet 2020