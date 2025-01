Lettre ouverte à l'honorable député Aïssata Tall Sall : L’interpellation d’un fils de Podor, pour l’union des cœurs et des esprits au service de l’intérêt supérieur de Podor, du Fouta et du Sénégal

Madame,



Le silence, dit-on, peut être d’or, mais dans certains cas, il devient coupable. Le vôtre est devenu un fardeau, une trahison pour un peuple qui vous a tant donné. Ce silence, au lieu de dénoncer l’injustice, résonne aujourd’hui comme un cri d’indifférence et d’alignement sur un régime dont les dérives ont meurtri des familles et fracturé notre cohésion nationale.



Je m’adresse à vous en tant que fils de Podor, Président fondateur du mouvement national ARE-Fouta, une voix portée par l’amour du Fouta et la volonté de défendre les valeurs d’unité, de justice et de développement qui ont toujours caractérisé notre région. Ce cri du cœur n’est pas un jugement, mais une interpellation, accompagnée d’une invite à l’action.



Votre silence coupable face aux dérives du régime de Macky Sall



En tant que ministre de la Justice, vous auriez pu incarner le rempart contre les injustices et les dérives autoritaires. Vous auriez pu utiliser votre position pour défendre les droits de nos compatriotes, pour être l’écho des sans-voix et des opprimés. Mais que constate-t-on ?



Ni Podor, ni le Fouta, ni le Sénégal n’ont vu naître sous votre influence des investissements structurants ou des projets porteurs d’avenir. Vous disposiez pourtant d’un portefeuille étoffé, de relations internationales solides, mais rien n’a été mis au service de notre région, de ses jeunes, de ses femmes, de ses paysans.



Pire encore, votre silence face aux crimes économiques et crimes de sang perpétrés par ce régime vous rend complice d’un système qui oppresse, divise et détruit. Où étiez-vous quand des familles pleuraient leurs enfants, victimes d’un régime qui ne recule devant rien pour maintenir ses privilèges ? Où était votre voix lorsque des injustices flagrantes déchiraient notre tissu social ?



L’ethnicisation et la régionalisation : des stratégies stériles et dangereuses



Madame, le peuple du Fouta ne se laissera pas manipuler par des appels à la fibre ethnique ou régionale. Le Fouta ne se résume pas à une carte électorale ou à un vivier de voix à instrumentaliser pour des ambitions personnelles. Vous avez tenté de détourner l’attention de vos échecs en jouant sur des divisions artificielles, mais ce peuple, fier et digne, aspire à des réponses concrètes : des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des opportunités économiques.



Votre alignement avec ce régime vous a éloignée des réalités du terrain. Le Fouta, tout comme Podor, réclame une politique d’unité, non de division. Le développement de notre région ne doit pas être sacrifié sur l’autel de manœuvres politiciennes ou de calculs égoïstes.



Une invite du mouvement ARE-Fouta à l’action responsable



Honorable Aïssata Tall Sall, au-delà de cette interpellation, nous, membres du mouvement national ARE-Fouta, vous lançons une invite claire et solennelle : servez enfin l’intérêt supérieur de Podor et du Fouta en défendant à l’Assemblée nationale des projets de développement concrets, réalistes et structurants pour notre région.



Vous êtes aujourd’hui dans une position stratégique pour faire entendre la voix de Podor et du Fouta. Servez-vous de cette tribune pour mobiliser des partenariats, attirer des investissements et défendre des projets qui feront avancer notre région :



Des infrastructures modernes pour désenclaver Podor et le Fouta.



Un système éducatif et sanitaire renforcé pour répondre aux besoins de nos populations.



Des programmes de soutien économique pour nos jeunes, nos femmes et nos agriculteurs.



Madame, il ne s’agit plus de discours, mais d’actions concrètes. Le Fouta a besoin de résultats, et vous êtes en mesure d’agir. Le mouvement ARE-Fouta vous appelle à prendre vos responsabilités, à mettre vos compétences et vos relations au service de ce peuple qui attend de vous une contribution réelle à son développement.



Un appel solennel à votre responsabilité historique



Aïssata Tall Sall, le peuple du Fouta vous a tout donné. Il vous a portée, il vous a soutenue, mais en retour, qu’avez-vous offert ? Rien, si ce n’est des promesses non tenues et des actes qui n’ont profité qu’à une poignée de proches. La défaite cuisante que vous avez essuyée lors des dernières élections à Podor est un signal clair : le peuple vous tient responsable.



Il est encore temps de rectifier le tir. Il est encore temps de choisir le camp de l’unité et de la justice, celui du peuple. Nous, fils et filles de Podor, membres du mouvement ARE-Fouta, vous interpellons pour abandonner les luttes partisanes stériles et mettre votre expérience et vos relations au service d’un véritable projet de développement pour notre région et pour le Sénégal.



Que Podor soit un exemple de justice, de solidarité et d’unité nationale.

Que le Fouta soit un modèle d’inclusion et de prospérité.



Le temps de l’impunité et de l’indifférence touche à sa fin. L’histoire retiendra votre nom, non pour vos titres ou vos discours, mais pour ce que vous aurez accompli ou échoué à accomplir pour le peuple qui a cru en vous.



Madame, le Fouta et le Sénégal méritent mieux. Répondez à cet appel. L’heure est à l’action.



Respectueusement,

Un fils de Podor



Cheikh Ahmed Tidiane Ly

Président fondateur du mouvement national ARE-Fouta