Levée de fonds du Pastef: Antoine Félix Diome esquive la question

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome qui intervenait lors de la troisième édition du "Gouvernement face à la presse" a refusé de répondre aux questions concernant la levée de fonds du parti de Ousmane Sonko, "Pastef les patriotes" et la participation du Parti démocratique sénégalais à l'audit du fichier électoral.



Selon lui, ces questions d'actualité sur lesquelles les journalistes voulaient des réponses n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour. Donc il a tout simplement caviardé ces demandes, avant d'assurer que l'occasion d'aborder ces questions se présentera dans d'autres rencontres.



"Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, a précisé tout à l'heure que le thème de cette rencontre est ce qui a été proposé de tout le temps aux journalistes d'échanger sur les sujets de l'heure. Et on aura l'occasion dans d'autres rencontres d'aborder sans doute des questions qui ont été posées et qui intéressent d'autres thèmes", s'est -il excusé.



Pour rappel, la levée de fonds organisée le week-end dernier par le Pastef d’Ousmane Sonko avait poussé le ministre de l’Intérieur à produire un communiqué pour menacer de dissolution ledit parti. Prétextant la loi qui interdit aux partis de recevoir des ressources financières de l’étranger, ou d’étrangers établis au Sénégal.



S'agissant de l'autre question, le Parti démocratique sénégalais (Pds) avait écrit une lettre adressée au ministre de l'Intérieur pour exiger sa participation à l'audit du fichier électoral et aux réformes de la loi électorale.



LERAL