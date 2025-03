Levée de l'interdiction de sortie de Mansour Faye : Un recours en rétractation de l'État pour bloquer la décision

L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a obtenu gain de cause face à l’État sénégalais. La Cour suprême, à travers son juge des référés liberté, a annulé l’interdiction de sortie du territoire qui lui était imposée, lui permettant ainsi de voyager sans restriction.



Cette interdiction, bien que jamais officiellement notifiée, avait été mise en application à deux reprises. Mansour Faye avait en effet été empêché d'embarquer à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), ce qui l’avait poussé à saisir la juridiction administrative pour faire valoir son droit à la libre circulation.



Son avocat, Me Amadou Sall, a salué une victoire judiciaire qui garantit désormais à son client la possibilité de se déplacer sans entrave.



« Le juge des référés a donné injonction au ministre de l’Intérieur de faire respecter la liberté de circulation de Mansour Faye. Désormais, il peut se déplacer librement. » – Me Amadou Sall



Toutefois, l’État ne compte pas en rester là. Face à cette sentence, les autorités envisagent un recours en rétractation afin de réexaminer le dossier et éventuellement rétablir l’interdiction de sortie, renseigne le Journal Yoor-Yoorbi dans sa livraison de samedi.



Ce type de recours permet à l’administration de contester une décision de justice en cas de nouveaux éléments ou d’une possible erreur d’appréciation. L'objectif est d'empêcher Mansour Faye de quitter le territoire si des poursuites judiciaires sont lancées à son encontre.



NDARINFO.COM