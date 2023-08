Libération d'Ousmane SONKO : plus de 100 universitaires et d'anciens ministres écrivent à Macky SALL

Depuis le 28 juillet 2023, M. Ousmane Sonko, le président du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF), est dans les liens de la détention.



Les motifs de son interpellation puis de son incarcération ont évolué dans le temps. Il est d’abord accusé de « vol de téléphone portable », puis suivent d’autres chefs d’inculpation très graves : « appel à l’insurrection », « association de malfaiteurs », « atteinte à la sûreté de l’État », « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste », « complot contre l’autorité de l’État » et « actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves ».



Son parti Pastef a été dissous par décret alors qu’il participe, depuis sa création, à la vie politique et bénéficie d’une large représentation au niveau de l’Assemblée nationale et dirige des dizaines de collectivités territoriales.



Au moins trois personnes ont été tuées à la suite des manifestations de protestation contre son arrestation qui ont éclaté à travers le pays. Des arrestations massives de militants et sympathisants du parti, dont des élus, ont eu lieu et la plupart des personnes interpellées sont inculpées pour de graves chefs d’infractions et placées en détention.



M. Ousmane Sonko observe une grève de la faim depuis le 31 juillet 2023. Sa santé s’est gravement détériorée et il a été admis aux urgences hospitalières le dimanche 6 août 2023.



Nous signataires du présent appel, hommes et femmes, à titre individuel ou au nom de collectifs ou d’associations ; citoyens du Sénégal, de différents pays d’Afrique et du monde entier :



Soucieux de la préservation de l’État de droit et préoccupés par la dégradation du climat politique et social et des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal,



Attachés à la paix, à la stabilité et à la préservation des acquis démocratiques du pays,



Profondément attachés au respect et à la protection du droit à la vie garanti par la Constitution du Sénégal et les traités internationaux des droits humains ;



Appelons monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal à, d’une part, donner les instructions nécessaires à son ministre de la Justice afin que les chefs de Parquet mettent en œuvre une procédure d’urgence pour obtenir :



– la mise en liberté d’office d’Ousmane Sonko afin de préserver sa vie et respecter ses droits civiques ;



– la mise en liberté provisoire des autres personnes détenues pour avoir exprimé librement leurs opinions et mené des activités politiques conformément aux droits garantis par la Constitution ;



– D’autre part, retirer le décret de dissolution de Pastef pour un retour à un ordre constitutionnel garantissant le pluralisme intégral.



Nous exhortons le président Macky Sall à faire mettre en œuvre ces mesures afin de restaurer la paix, l’unité et la concorde nationale dans un espace sous-régional marqué par des conflits et le recul de la démocratie.



Les signataires :



Pr Sérigne Diop, Professeur des universités, ancien ministre de la Justice du Sénégal

Pr Alioune Sall, Professeur titulaire des universités, ancien Juge International

Me Mamadou Ismaïla Konaté, Avocat aux Barreaux de Paris et du Mali, ancien ministre de la Justice de la république du Mali

Me Robert Dossou, Ancien Président de la Cour Constitutionnelle du Bénin

Me Reed Brody, Avocat au Barreau de New York, Commission Internationale des Juristes (CIJ)

Me William Bourdon, Avocat au Barreau de Paris

Me Vincent Brengarth, Avocat au Barreau de Paris

Me Patrick Kabou, Avocat au Barreau de Paris

Me Abdoulaye Tine, Avocat au Barreau de Paris

Me Salieu Taal, Avocat au Barreau de Gambie.

Me Mamadou Traoré, Avocat, ancien Bâtonnier du Burkina Faso

Me Bénéwende Stanislas Sankara, Avocat, Ancien Ministre du Burkina Faso

Me Cheikh Sadibou Fall, Avocat au Barreau du Québec, Canada

Procureur Alioune Ndao, Ancien Procureur de la Cour de Répression de l’enrichissement illicite

Madame Aminata Touré, Ancienne Première Ministre du Sénégal

Pr Mary Teuw Niang, Mathématicien, ancien ministre de l’Enseignement supérieur du Sénégal

Demba Ali Jawo, Ancien ministre, République de Gambie

Amadou Scattred Janneh, Ancien ministre, République de Gambie

Issa Ndiaye, Ancien Ministre de l’éducation du Mali

Honorable Michel Gbagbo, Député de Yopougon, Côte d’Ivoire

Manu Pineda, Député au Parlement Européen, Espagne

Inigo Martinez, Député au Parlement Basque, Espagne

José Luis Centella, Président du Parti Communiste d’Espagne

Bert de Belder, Responsable des relations internationales du Parti du Travail de Belgique (PTB)

Jon Rodriguez Forrest, Responsable des relations internationales, Gauche Unie d’Espagne

Maite Mola, Responsable des relations internationales du Parti de la Gauche Européenne (PGE)

Guy Labertit, Ancien Délégué Afrique du Parti Socialiste, France

Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, Secrétaire Générale de la Convention des Peuples Africains (CDPA), Togo

Augusta Epanya, UPC – MANDEM, Cameroun

Henda Diogéne Senny, Président de la Ligue Panafricaine (UMOJA), Rep Congo

Dr Félix Atchadé, Membre du Comité Central du PIT/Sénégal

Dr Mohamed Ly, Membre du Comité Central du PIT/Senegal

Athanase Boudo, Ancien Député, Ancien Ambassadeur, Burkina Faso

Honorable Mamadou Lamine Diallo, Député, Vice-Président Assemblée nationale, Sénégal

Honorable Cheikh Bamba Diéye, Ancien Ministre, Président du FSD/BJ

Bougane Guéye Dany, Président du Mouvement Gueum Sa Bopp

Boubacar Diop « Buuba », Professeur des Universités, Coordonnateur de Tawax Tem.

Habib SY, Président de la Conférence des leaders Yewwi Askan Wi

Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Secrétaire Général National du PUR

Dr Cheikh Dieng, Président du Parti FEPP TAWFEKH

Honorable Ahmed Aïdara, Député Assemblée Nationale

Dr Aïssatou Mbodj, Ancien Ministre d’Etat, Président du Parti And Saxal Ligguey

Pr Hamidou Dath, Président du Parti CREDI

Déthié Fall, Président du Parti PRP

Dr Cheikh Tidiane Dièye, Coordonnateur National Avenir Senegal Bi Nu Begg

Maimouna Bousso, Présidente du Mouvement Les Forces Citoyennes

El Hadji Malick Gackou, Président du Grand Parti

Moustapha Mamba Guirassy, Ancien Ministre, Président du Parti SET

Mamadou Lamine Dianté, Président du Mouvement MCE Andu Nawle

Pierre Sane, Président Institut « Imagine Africa »

Alioune Tine, Président Think Tank AfrikaJom Center

Sadikh Niass, Secrétaire Général de Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme

Alfred Bulakali, Directeur Régional Article 19

Alassane Seck, Président Ligue Sénégalaise des Droits Humains

Papa Diéne Diop, Président Amnesty International Sénégal

Mame Gor Ngom, Auteur - Journaliste

Pape Sadio Thiam, Auteur – Journaliste

Ibra Pouye, Journaliste, France

Ndéye Marie Ly Niang, Entrepreneur

Dr Mahamadou Lamine Sagna, enseignant, USA

Dr Thierno Guéye, FASTEF, UCAD

Dr Abdoulaye Mbaye, ESP, UCAD

Dr Thierno LY, IFE, UCAD

Dr Ndiabou Sega Touré, IFE, UCAD

Dr Mouhamed Lat Diop, EBAD, UCAD

Dr Ousmane Cissé, Faculté de Médecine, UCAD

Dr Sérigne Séye, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Alioune Diaw, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Alioune Séne, FASTEF, UCAD

Dr Ibrahima Xalil Niang, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Mamadou Kabirou Gano, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Pape Abdoulaye Diaw, Université Alioune Diop, Bambey

Mohamed Abdalah LY, IFAN, UCAD

Dr Fatou Ndiaye, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Guéne Faye, FASTEF, UCAD

Dr Youssou Mbargane Guissé, Chercheur en Sciences Sociales

Dr Ollo Pépin Hien, CNRST, Burkina Faso

Dr El Hadji Malick Sy, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Moussa Coulibaly, UFR Lettres et Sciences Humaines, Université Ziguinchor

Dr Jean Sibadioumeg, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Khadim Ndiaye, Chercheur en Histoire, Canada

Dr Moustapha Faye, Sociologue, Université de Montréal, Canada

Dr Kéba Coloma Camara, Enseignant, Canada

Pr Rozena Maart, Université du KwaZulu Natal, Afrique du sud

Pr Halidou Yacouba, Université Abdou Moumini, Niger

Pr Cyrille Koné, Université Joseph Kizerbo, Burkina Faso

Dr Adama Ndiaye, Université du Sine Saloum, El hadji Ibrahima Niasse

Pr Diouma Kobor, Université Assane Seck de Ziguinchor

Pr Benoit Tine, Université Assane Seck de Ziguinchor

Dr Mor Diéye, EBAD, UCAD

Dr Diéne Diégane Thiaré, UCAD

Dr Tidiane Diop, UCAD

Dr Malick Ndiaye, UCAD

Dr Ndéné Mbodj, UCAD

Pr Harouna SY, FASTEF, UCAD

Dr Ndéye Astou Ndiaye, FSJP, UCAD

Pr Zeynep Direk, Université d’Istanbul, Turquie

Pr Yao Edmond Kouassi, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire

Dr Souleymane Kologo, Université Joseph Kierbo, Burkina Faso

Dr Benjamin Diouf, Faculté des lettres et Sciences Humaines, UCAD

Pr Mamadou Thiam, Ecole Polytechnique, Thiès

Dr Denis Dias Barros, Université de Sao Paola, Brésil

Dr Ibrahima SY, faculté des lettres et Sciences Humaines, UCAD

Dr Cheikh Amadou Tidiane Hanne, Senior Project Manager, Suisse

Pr Boubacar Kanté, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, UCAD

Dr Adama Sadio, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest

Dr Papa Fodé Kanté, Université Gaston Berger, Saint-Louis

Pr Daniel Speich Chassé, Université de Lucerne, Suisse

Pr Abdoulaye Keita, IFAN, UCAD

Dr Bocar Kane, Université de Strasbourg, France

Dr El hadji Séga Guéye, Université Paris Nord, France

Pr Mahamadé Sawadogo, Université Joseph Kizerbo, Burkina Faso

Pr Haneta VETE-Congolo, Bowdoin College, USA

Pr Malick Diagne, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Pr Babacar Mbaye Diop, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Pr Idrissa Ba, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD

Pr Bacary Manga, Faculté des Sciences et Techniques, UCAD

Pr Abdoulaye Gassama, UFR SET, Université Assane Seck, Ziguinchor

Pr Ibra Séne, College of Wooster, USA

Pr Moda Dieng, Université Saint Paul, Canada

Pr François Joseph Cabral, FASEG, UCAD

Pr Souleymane Gomis, FLSH, UCAD

Pr Amadou Fall, FASTEF, UCAD

Pr Mamadou Ba, FLSH, UCAD

Pr Abdou Aziz Diouf, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, UCAD

Pr El Hadji Samba Ndiaye, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, UCAD

Pr Sidy Alpha Ndiaye, faculté des Sciences Juridiques et Politiques, UCAD

Pr Mbissane Ngom, UFR Sciences Juridiques et Politiques, UGB/Saint-Louis

Pr Massamba Diouf, Faculté de Médecine, UCAD

Pr Gora Mbaye, Faculté de Médecine, UCAD

Pr Moustapha Ndiaye, Faculté de Médecine, UCAD

Pr Adjaratou Dieynaba Sow, Faculté de Médecine, UCAD

Pr Hamidou Talibi Moussa, Université Abdou Moumouni, Niger

Pr Daouda Ngom, Faculté des Sciences et techniques, UCAD

Pr Cheikh Thiaw, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse

Dr Khalia Haydara, FLSH, UCAD

Dr Jeanne Diouma Diouf, FLSH, UCAD

Dr Papa Abdou Fall, FLSH, UCAD

Dr Mory Thiam, FLSH, UCAD

Dr Oumar Dia, FLSH, UCAD

Dr Babacar Faye, FLSH, UCAD