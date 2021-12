Littérature : Cheikh Samba DIAGNE présente son ouvrage “Repêche-moi... Ô Piroguier ! " - vidéo

Cheikh Samba DIAGNE peint les maux de la société sénégalaise à travers l’histoire de El-Baïdi, un paysan noble sénégalais, au caractère trempé et bouillant, impulsif, héritier unique de SaaNiambé, le mythique champ familial, devenu enfin père après toute sortes de péripéties. Un homme qui, comme le citoyen lambda, est pris dans un piège sans fin entre une culture de la terre précaire, un village ancien livré aux oubliettes, un paysage socio-culturel particulièrement rénové et un avenir toujours plus incertain. La cérémonie de dédicaces, organisée hier en présence de l’éditeur et d’un parterre d’écrivains et de la communauté éducative de Saint-Louis, a été l’occasion pour l’inspecteur de l’enseignement élémentaire de passer en revue les différentes thématiques évoquées à travers son œuvre.