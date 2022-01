Locales : Les ABCDAIRES de Saint-Louis soutiennent la candidature de Mansour FAYE - Communiqué

Le 5 novembre 2021, à l’occasion de la cérémonie d’hommage rendu à feu Alioune Badara CISSE, ancien Médiateur de la République du Sénégal, à Saint-Louis avec l’Association Action Sénégal-Belgique (ASBL), nous amis, familles et militants, avons eu l’insigne honneur d’enregistrer parmi d’illustres fils de ndar la présence remarquable de Monsieur le Maire Mansour Faye qui est venu avec une forte délégation partager ces forts moments d’émotion, de communion et d’introspection.



Le discours poignant tenu par ce dernier, sur fond d’hommage et de témoignages nourris, résonne encore dans les oreilles et demeure vivace dans les esprits de l’assistance, compte non tenu de toutes les diligences apportées avec sollicitude depuis le jour fatidique, et durant toute la période du deuil.



A cet effet, d’ailleurs, nous remercions encore très sincèrement toute la population sénégalaise pour l’élan de solidarité et de sympathie national exprimé à l’endroit des familles politique et biologique éplorées par la perte brutale d’un mentor hors pair.

Après l’observation du deuil, et à la suite de moult réflexions, consultations et concertations avec la base, il a été décidé à l’unanimité de dégager une position commune à Saint-Louis concernant les élections locales dont l’ouverture de la campagne est prévue ce dimanche 9 janvier à minuit.



Par conséquent, nous, Cercle des Amis de Maitre Alioune Badara Cissé, au regard de ce qui précède ;

Considérant notre compagnonnage historique avec lui au sein de l’APR dès les premières heures ;

Considérant notre appartenance originelle à cette formation politique dont l’épaisseur, la longévité et l’ancrage territorial doivent être davantage soutenus ;



Appréciant le travail réalisé par l’équipe municipale sortante avec à sa tête le Maire Mansour Faye, offrant ainsi un bilan reluisant pour le bien-être des populations ;



Appréciant l’offre programmatique ambitieux et élogieux clairement déclinée par Monsieur Mansour Faye, candidat reconduit de la majorité présidentielle pour la commune de Saint-Louis ;



Conscient des futurs défis multiples et variés à relever dans une dynamique d’ensemble unitaire de poursuite des efforts de développement local ;



Conscient de notre rôle à jouer comme toujours dans l’espace politique sénégalais ;



Se fondant sur les conclusions de l’Assemblée des membres tenue le samedi 13 novembre 2021 ;



Décidons de porter et de soutenir, sans condition, la candidature de Monsieur le Maire Amadou Mansour Faye pour un second mandat à la tête de la commune de Saint-Louis.



A cet effet, nous demandons solennellement à tous nos amis, militants et sympathisants, de voter et de faire voter la liste Benno Bokk Yakaar (BBY) à Saint-Louis et de ne ménager aucun effort ni moyen afin de battre campagne dans la discipline, la courtoisie et la loyauté pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier.

Ce choix est le choix de la raison, de la responsabilité et de l’objectivité.



Vive le changement dans la continuité.

Vive Saint-Louis et ses habitants.



Fait à Saint-Louis, ce jeudi 6 janvier 2022.

Pour le Cercle des Amis d’ABC à Saint-Louis