Locales à Gandiol : Arona SOW, candidat de BBY. Ass Djadji KA se démarque ...

" Je ne vais pas cheminer avec l'actuel maire Arona Sow. Il a été choisi par Benno pour diriger la liste. Je vais diriger la liste de la population de Gandiol" a révélé Ass Djadji Ka Président du mouvement Gandiol Émergent en visite à Pelour 2.



" Je ne négocierai jamais derrière le dos de mes concitoyens. Je lance un appel aux gandiolais pour une rupture dans le type de management de notre terroir" a t-il insisté, après avoir écouté les doléances des autochtones. Ces derniers déplorent le non électrification de la zone, son enclavement, le chômage, le manque d'infrastructures sanitaires et d'eau potable.



A signaler que le Président du mouvement Gandiol Émergent Ass Djadji Ka a installé des calebasses à Pelour 2 et à Ndoye Fedior.