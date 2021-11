Locales à Saint-Louis : Bonne nouvelle pour Yewwi Askan Wi

La Cour d’Appel de Saint-Louis a déclaré ce matin recevable la liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour la Commune de Saint-Louis et de département. Pour rappel, c’est Ababacar Abba MBAYE à qui le drapeau de cette grande alliance de l’opposition a été confié. Il porte les insignes du PUR, du PASTEF, de TAXAWU DAKAR et de FSD/BJ qui, au plan local, votera pour le professeur Mary Teuw NIANE. Mais, déjà, des retrouvailles sont annoncées entre les mouvances de l'opposition pour donner un coup KO à Mansour FAYE.



La bataille de NDAR aura donc bien lieu. De chaque coté, des fractions bien armées pour décrocher la couronne. Avec le nouvel échiquier constitué, l’actuel maire, fera face à une adversité plus virulente que celle de 2014.



NDARINFO.COM