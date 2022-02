Locales : le PDS/St-Louis, pas satisfait de son score, change de tactique - vidéo

Parti aux élections locales sous bannière de la coalition Wallu Askan WI, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ne se glorifie point de son score obtenu au soir du 23 janvier dernier. « Nous sommes partis de 24 % à 6 %. C’est régression déplorable », a constaté Djribil SAKHO, membre du comité directeur et de la fédération départementale du Sopi. « Jamais dans l’histoire, le PDS n’a obtenu un score aussi faible à Saint-Louis », a-t-il ajouté. Les libéraux annoncent la remobilisation des troupes avec l’élargissement de leur famille vers d’anciens responsables dont Ameth Fall Baraya et Me Fatima FALL. Pour eux, c’est la condition essentielle pour redonner au parti son ardeur d’antan.