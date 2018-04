Loi sur le parrainage : Un bouclier savamment orchestré pour 2024

Ceux qui croient que la loi sur le parrainage vise essentiellement à réduire simplement les candidatures pour la présidentielle de 2019 n’ont qu’à déchanter. En effet cette loi tend vraisemblablement à constituer un véritable bouclier pour le chef de l’Etat Macky Sall si tenté est qu’il obtienne le ticket de son second mandat.



Car, le principal problème auquel la plupart de nos chefs d’Etat africains restent confrontés, c’est principalement de quitter le pouvoir sans avoir des comptes à régler avec ceux qui les remplaceront à la tête de leurs pays.



Et le Président Macky en fin politique, met dans sa besace ce subtil parrainage qui pourrait lui permettre de filtrer légalement des candidatures en 2024 au point d’obtenir que son successeur lui vienne de sa propre majorité. Si tel est le cas, non seulement ses arrières seraient largement soignés mais les projets qu’il n’aurait pas terminé durant son magistère, trouveraient un « continuateur » qui en porterait le flambeau haut.





A l’évidence, cette préfiguration plausible laisse entendre que la loi sur le parrainage est potentiellement réservée à la présidentielle de 2024 mais pour qui la prédestine à l’éléction de 2019, le tour est joué d’avance car ce ne serait qu’une promenade de santé pour le « Premier Sénégalais » né après les indépendances. « Le plus difficile n’est pas de sortir de l’x mais de sortir de l’ordinaire » dit-on souvent.



Et en fin stratège politique, le Président Macky aura réussi à sortir de l’ordinaire pour se tirer d’affaire.

Senegal7.com