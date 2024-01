Lutte contre la mortalité maternelle : le docteur Seynabou NDIAYE rappelle le "rôle essentiel" du réseau communautaire.

La directrice régionale de la santé de Saint-Louis a indiqué que les acteurs communautaires de soins, les bajenu Gox et les entités de préventions et de promotion sanitaire constituent une " force majeure" dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.



" Ils jouent un rôle essentiel en incitant la communauté à fréquenter nos structures et à adopter les bons comportements" , a précisé le docteur Seynabou NDIAYE, à la clôture hier mercredi de la semaine dédiée à la santé de la mère et de l’enfant.



" Leur action de sensibilisation permettra aux femmes enceintes de prendre conscience de l’importance du respect des visites prénatales et du suivi après l'accouchement », a-t-elle ajouté. Mme NDIAYE a laissé entendre que l’hémorragie est l’une des causes principales de la mortalité maternelle. Elle exhorte les populations de Saint-Louis à faire des dons de sang.