Lutte contre la pollution plastique : À Saint-Louis, la DREEC sensibilise les élèves (vidéo)

Des prestations artistiques et autres activités pédagogiques sur les impacts négatifs de l’utilisation du plastique dans l’environnement ont rythmé, ce matin, la célébration de la journée mondiale de l’environnement à l’école Rawane NGOM. Plusieurs notabilités de Diamaguène et Léona, des parents d’élevés se sont mobilisées à côté du corps enseignant pour donner à cette commémoration organisée par la Direction Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés (Dreec), un cachet particulier.



Cette année, les réflexions sont orientées vers les stratégies à mettre en œuvre pour combattre la pollution plastique. Le Gouverneur adjoint chargé du développement a invité « toutes les couches de la population à bannir l’usage du plastique ». Khadim HANNE rappelle que le combat engagé par le Sénégal à travers l’instauration d’un cadre juridique en 2015 ne pourra être remporté sans l’engagement des différents acteurs impliqués. Il appelle dès lors, les industriels à jouer leur rôle.



« L’école est un excellent cadre de sensibilisation », indique le chef du service régional de l’environnement qui évoquait la pertinence de l’organisation d’une telle activité dans cette intuition. « Les dégâts de la matière plastique sur notre écosystème se importants. Des plongeurs ont découvert un continent de plastiques dans la mer », a-t-il renseigné, en expliquant que la sensibilisation des élèves permettra de préparer les futures générations à la lutte.





