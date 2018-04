Lutte contre le SIDA : le district sanitaire de Saint-Louis salue le concours des GDS (vidéo)

« Nous nous réjouissons de l’organisation par les Grands Domaines du Sénégal d’une journée de sensibilisation et de dépistage du VIH/SIDA. Cette initiative, inscrite dans le cadre de sa Responsabilité sociale d’Entreprise, cadre parfaitement avec l’ambition de l’État d’éliminer cette pandémie », a confié, jeudi, Abdel Aziz BA, le responsable du service de l’éducation et de l’information à la santé du district sanitaire de Saint-Louis.



« Cela permettra aux populations de connaître leur statut sérologique. C'est une assistance sanitaire qui est en phase avec les orientations du Conseil National de Lutte contre le Sida », a-t-il dit.



M. BA s’est réjoui en outre de l’ouverture de cette campagne au profit des villages riverains », en estimant que « l’implantation de l’entreprise dans cette zone doit être bénéfique à son environnement immédiat ».





Cet apport a été confirmé par le chef du service médical des GDS. « Dans les activités quotidiennes de consultations, le tiers des diagnostiqués habitent dans les villages environnants. Ils ne sont pas pour la plupart des travailleurs des GDS. Dans des campagnes sanitaires similaires, nous prenons en charge nos travailleurs et leurs familles », a renseigné le docteur El Hadji Malick DIOP.



A la célébration de la journée mondiale de la femme, le 08 mars 2018, les GDS avaient organisé un dépistage sur le col de l’utérus sur ses trois sites en vue d’améliorer les conditions sanitaires de ses employées. La mise en œuvre de cette nouvelle campagne médicale s’inscrit dans cette vision.



« La santé est primordiale », a rappelé Abdou Diagne SAMBE, le directeur des Ressources Humaines. « La productivité repose sur la bonne santé des travailleurs », a-t-il ajouté, en annonçant le lancement prochain d’une campagne de dons de sang.



« En plus des initiatives que nous prenons pour lutter contre le paludisme et les autres problèmes de santé publique, nous menons également des actions en faveur de la santé maternelle et infantile », a noté le DRH.



>>> Suivez les réactions des parties prenantes au dépistage …