Lutte contre les inondations : l’Etat met 12 milliards de FCfa sur la table

Le directeur général de l’Agence de développement municipal (Adm), Cheikh Issa Sall a également soutenu que pour l’exercice 2018, le budget du Progep sera arrêté à la somme de 12 milliards de FCfa, soit une hausse de 18 % par rapport à 2017.



« Cette hausse s’explique par le démarrage effectif des activités les plus importantes de la sous-composante A3, à savoir l’étude diagnostic et stratégie ville durable, Pôle urbain de Diamniadio et de Saint-Louis, la modélisation et le suivi environnemental de la zone côtière de Saint-Louis, entre autres », a déclaré Cheikh Issa Sall sur le site Léral



Selon lui, la poursuite de la phase 2, tranche 1 (travaux (Yeumbeul Nord) et le démarrage des travaux se rapportent à la phase 2, tranche 2 (Mbeubeuss) ». Il a par ailleurs souligné l’existence des projets d’investissement communautaire (Pic) et les aménagements paysagers envisagés au niveau du Pôle urbain de Diamniadio, sans compter le lancement d’un projet de relogement des populations sinistrées de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis.



A l’en croire, la zone d’intervention qui couvrait initialement les villes de Pikine et de Guédiawaye a été étendue à l’agglomération de Saint-Louis et au Pôle urbain de Diamniadio suite à l’obtention de deux financements additionnels.



Financé par l’Etat du Sénégal, 550.000 bénéficiaires sur plus de 660 hectares vont profiter du projet, qui constitue entre (2012-2019) une des composantes du Plan décennal de lutte contre les inondations (Pdli).