MAURITANIE / Des Sénégalais se plaignent de leurs conditions de séjour dans Bagdad... Une prison pas comme les autres !

Bagdad, du nom de cette prison Mauritanienne spécialement réservée aux étrangers, a accueilli cette fois, des Sénégalais qui ont osé prendre le risque de dénoncer leurs misérables conditions de séjour. Arrêtés souvent, juste parce qu'ils ne portaient pas par devers eux leurs documents d'identification, nos compatriotes sont parqués dans cette geôle comme des malpropres. Privés de liberté, ils sont obligés de faire certains de leurs besoins vitaux sur place. Nonobstant le danger qu'il peut encourir, un d'entre eux a filmé la scène et jeté à travers les réseaux sociaux. Joint au téléphone, un jeune Saint-Louisien expliquera même que le calvaire est plus ostensible au bord de la mer lorsque leurs pirogues débarquent. Ils sont en effet, toujours forcés de donner aux '' marins '' la somme de 25.000 francs à moins d' assister à la confiscation de leurs moteurs. Un cauchemar vécu au quotidien et qu'ils voudraient dans les plus brefs délais annihiler.