« MÉTISSONS », 10 ANS : entre continuité et renouveau ...

2019 marque les 10 ans du Festival Métissons, une étape cruciale placée sous le signe de la continuité et du renouveau. L’évènement qui occupe désormais une place de choix dans l’agenda culturel de Saint-Louis, s’est imposé comme un créneau culturel indispensable au développement économique, social et culturel de la ville. Cette année, le plateau est alléchant, comme à l’accoutumée.



Inscrit dans une dynamique de continuité d‘innovations artistiques, Métissons veut maintenir sa position de second festival culturel indispensable au rayonnement de la cité magique. Il inaugura la saison touristique à Saint-Louis et tentera de tourner tous les projecteurs du côté de Ndar. « Pour cette édition anniversaire, nous retrouverons des artistes qui ont marqué le parcours des précédentes éditions de Métissons, tels que Rafa ou Souleymane Faye », a indiqué Jean Michel Schmit, le promoteur du festival.



Orchestra Baobab, Spanish Fusion Band, Yinka Esi Grave, Souleymane Faye, Obree Daman Layranks, Aede, Les Lianes … le voyage musical sera inédit du 31 octobre au 03 novembre 2019.



Le renouveau que déclame ce rendez-vous culturel majeur se matérialise à travers la programmation étoilée qui, cette année, propose des sonorités hispaniques. Pour ce faire, « deux soirées exceptionnelles de rencontres musicales entre des artistes sénégalais reconnus (Cheikh Lô et l’Orchestra Baobab) et des groupes espagnols (Spanish Fusion Band et la danseuse de famenco Yinka) », renseigne « Jean Mi ».



Le format du festival évolue dans son versant musical pour passer d’une offre autrefois plus centrée sur les bars et hôtels de la ville pour mieux se focaliser sur l’organisation de trois grandes soirées musicales. Des conférences et expositions marqueront aussi cette 10e édition.



NDARINFO.COM