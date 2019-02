MPAL - BBY clôture sa campagne en apothéose : « la victoire est déjà acquise », crie Mor Guèye GAYE (vidéo)

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et la mouvance présidentielle de la Commune de MPAL tirent un bilan satisfaisant de sa campagne pour son candidat Macky SALL. Les différentes fractions se sont regroupées, jeudi, pour un meeting de clôture. L’occasion a été saisie pour galvaniser les militants. Jeunes et femmes s’accordent sur le mot d’ordre d’offrir un score de plus de 85% au secrétaire général de l’Alliance pour la République (APR).



En marge de cette communion festive en présence du maire Issa DIAW, la procédure du vote a été élucidée à l’assistance en vue d’éviter d’éventuels rejets de bulletin.



Engagés dans une dynamique unitaire autour du coordonnateur du comité électoral Mor Guèye GAYE, les alliés avaient déroulé depuis le début de la campagne d’importantes activités de sensibilisation sur la nécessité de réélire le Chef de l’État. « Cette forte mobilisation des femmes est le fuit de notre travail », a indiqué une des responsables.



« Nous aurons les meilleurs scores du département », a déclaré M. GAYE, directeur général de l’AGEROUTE, galvanisé par l’engagement manifeste de ses troupes. « J’invite les jeunes à se mobiliser et à soutenir leurs parents pour que le président Macky SALL soit réélu au premier tour à Mpal ». Mor Guèye GAYE, rassuré, invite sa famille politique à célébrer la victoire, en grande pompe, au soir du 24 février.



>>> Extraits du meeting ...