Macky 2 : quelle "récompense" pour le transhumant Baraya ?

Ahmet Fall Baraya ne sera pas aux commandes du ministère des pêches et de l’économie maritime comme le présageaient ses proches, après son ralliement à la mouvance présidentielle.



Au final, c’est la socialiste Aminata Mbengue NDIAYE, ex-ministre de l’élevage et de la production animale qui s’installe sur le fauteuil d’Oumar GUEYE dont la gestion a été fortement critiquée dans la Langue de Barbarie.



Pour autant, les proches de l’ancien coordonnateur départemental du parti Démocratique Sénégalais (PDS) ne se désespèrent pas.



« S’il ne sera pas nommé à la tête d’une direction générale, il sera promu conseiller spécial et directeur du port autonome de Dakar », soutient un de ses partisans.



NDARINFO.COM