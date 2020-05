Macky SALL : "J’ai espoir que si ces efforts continuent (...), nous pouvons revenir petit à petit à la vie normale"

Une lueur d’espoir dans le discours de Macky Sall, ce dimanche. Le chef de l’Etat a profité de la célébration de l’Aïd el fitr pour s’adresser aux Sénégalais.



Dans une allocation transmise en direct à la RTS, il exhorte les Sénégalais à tenir le cap en restant vigilants. Le chef de l’Etat dit avoir bon espoir du retour à la vie normale, d’ici peu de temps.



« Nous devons encore rester vigilants. Nous devons poursuivre l’observance des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. J’ai espoir que si ces efforts continuent, d’ici quelques moments, nous pouvons revenir petit à petit à la vie normale. Je sais que c’est très difficile, mais je continue à vous demander de rester vigilants et de poursuivre les efforts. C’est la seule voie. Puisse Allah nous aider à convaincre définitivement cette maladie afin que d’ici la Tabaski nous puissions revenir à une vie meilleure », a-t-il déclaré, saluant au passage les efforts consentis par les différentes communautés.



Pour le chef de l’Etat, de gros efforts ont été déployés. C’est ce qui a permis d’avoir des résultats satisfaisants par rapport à la guerre contre cette crise sanitaire.



« Nous avons suivi depuis le 2 mars 2020, par nos services de santé, près de 20 mille cas, qui ont séjourné dans les établissements de santé et dans les centres de confinement. Aujourd’hui, plus de 13 mille parmi eux sont retournés chez eux. Nous avons eu, à ce jour, 3047 qui ont été infectés par le virus dont 1455 guéris et près 1555 qui sont encore dans les hôpitaux », a-t-il rappelé.



