Macky SALL : " L'État du Sénégal n'a rien à se reprocher. Tous les chiffres qu'on annonce ici et là sont fantaisistes"

Macky Sall a profité de sa rencontre du 8 juin dernier avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pour solder ses comptes, suites aux révélations de la BBC, avec l'opposition et la société civile. Selon Libération, le chef de l'État n'a pas été tendre.



Morceaux choisis des salves présidentielles : "Dans cette affaire, l'État du Sénégal n'a rien à se reprocher. Tous les chiffres qu'on annonce ici et là sont fantaisistes", "Abdoul Mbaye, qui a préparé le décret devient souvent amnésique".



Macky Sall d'en rajouter une couche : "On a accusé L'État qui a pris ses responsabilités en saisissant la Justice. Tout le monde sera entendu sans exception. Et, j'espère que ceux qui disent détenir des preuves les remettront à la justice".



SENEWEB