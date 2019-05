Macky SALL à Paris à bord d’un vol régulier d’Air Sénégal

Le chef de l’Etat a quitté Dakar mardi à destination de Paris à bord d’un vol commercial de la compagnie d’Air Sénégal, a-t-on appris de source officielle.



Des photos diffusées par la présidence montrent le chef de l’Etat sénégalais en train de faire les formalités d’enregistrement peu de temps après l’arrivée de son convoi à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Il a ensuite pris place dans le bus chargé de convoyer les passagers en direction de l’avion au bord duquel il a salué les passagers et échangé avec le personnel de bord. Macky Sall a également pris place dans le cockpit, avant le début du vol.



Dans un communiqué, la Compagnie nationale Air Sénégal SA se dit ’’heureuse et fière d’annoncer (…) la présence d’un passager très particulier sur son vol HC403 de Dakar à Paris, ce mardi 14 mai 2019 au départ de l’aéroport AIBD à 9h50 : (…) le président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall".



’’Ce passager exceptionnel, marque pour nous tous à Air Sénégal, la célébration très originale de l’anniversaire de notre premier vol commercial entre Dakar et Ziguinchor, le 14 mai 2018’’, ajoute la compagnie.



’’Nous recevons ainsi la confiance renouvelée du président de la République, qui vient rejoindre en toute simplicité, les rangs des 130 000 passagers ayant déjà voyagé avec nous vers 9 destinations, au Sénégal, dans la sous-région et en Europe dans l’année écoulée", peut-on encore lire.



Le président Macky Sall prend part mercredi à une réunion internationale de haut niveau consacrée au Palais de l’Elysée, à Paris, à "la lutte contre les contenus en ligne à caractère terroriste ou relevant de l’extrémise violent", a appris l’APS.



Le chef de l’Etat est invité par son homologue français Emmanuel Macron, et Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a indiqué la présidence sénégalaise dans un communiqué.



A Paris, le chef de l’Etat prendra également part au Sommet "Tech for Good", au Salon Vivatech et à la Biennale d’architecture de Versailles. Son retour à Dakar est prévu le 18 mai.



