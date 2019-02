Macky Sall : « Je vais aux élections dans l'espoir de gagner au premier tour! »

Le candidat Macky Sall lance un appel à la paix pour des élections calmes. "C'est dans la paix que nous pouvons exprimer nos propositions et nos opinions pour permettre au peuple d’apprécier", dira t-il.



Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar de passage à la RTS pour son discours à la présidentielle, dit y aller avec un esprit de courtoisie et de sérénité et sollicite autant de la part de ses challengers. " "C'est un moment important dans la vie de la nation et il faut y aller avec l'esprit serein."



Macky Sall dit avoir l'intention de faire une campagne de grande mobilisation avec sa coalition avec bien sûr, l'espoir de gagner les élections et ceci dès le premier tour. Le président Macky Sall vient de passer après Me Madické Niang.



