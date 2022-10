Macky Sall : « Les coups d’Etat sont inacceptables »

Le Président de la République, lors de son discours d’introductif à la 8e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité, ce lundi, à Diamniadio, à Dakar, s’est appesanti, entre autres, sur les coups d’Etat en Afrique.



En posant la problématique des chocs endogènes, le Président Macky Sall a mis le curseur sur les changements de gouvernement en Afrique. Des changement anticonstitutionnels qu’il a condamnés devant les dirigeants mondiaux, chefs d’État et de gouvernement et décideurs venus participer au Forum de Dakar.



Ces « changements anticonstitutionnels, de gouvernement, a-t-il rappelé, ont fait l’objet d’un sommet extraordinaire de l’Union africaine en mai dernier ».



« Quelle qu’en soit la forme, elles ne peuvent servir de remèdes à nos maux, au contraire, elles les aggravent et nous retardent sur le chemin du développement », a tenu à faire savoir le chef de l’Etat.



Il a mis aussi en exergue cet autre tableau de l’Afrique pas du tout reluisant : expansion du terrorisme, conflits inter, intra étatiques, ingérence politico-militaire étrangère et effets combinés des changements climatiques et conséquences du covid-19 et de la guerre en Ukraine.