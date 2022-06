Macky Sall «rassuré» après sa rencontre avec Vladimir Poutine sur les céréales

« Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges », a déclaré Macky Sall aux journalistes à l'issue de sa rencontre à Sotchi avec Vladimir Poutine, ajoutant avoir trouvé le président russe « engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles, comme les économies africaines ».



Les échanges entre Vladimir Poutine et Macky Sall, qui était accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, ont duré trois heures, a précisé le dirigeant sénégalais, évoquant « un échange complet sur la situation ».



« Je lui ai indiqué que nous étions venus d'abord pour lui demander une désescalade et de travailler pour la paix », a précisé Macky Sall.



L'opération spéciale russe en Ukraine - deux pays qui assurent à eux deux 30% des exportations mondiales de blé - a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux des Printemps arabes de 2011 et des émeutes de la faim de 2008.



L'ONU craint « un ouragan de famines », essentiellement dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie.



Les pays africains sont « des victimes » du conflit en Ukraine



Au début de la rencontre, Macky Sall a demandé à Vladimir Poutine de « prendre conscience » que les pays africains sont « des victimes » du conflit en Ukraine.



Cela car Macky Sall a appelé « tous les partenaires à lever les sanctions » contre la Russie sur ces produits, rapporte notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac :



« Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité, puisque nous n’avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais. Et cela crée de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. »



Le Sénégal, à la tête de l’Union Africaine, défend depuis le début du conflit une position de non alignement, ce qu’a rappelé Macky Sall face à Vladimir Poutine :



« Vous avez suivi les différents votes aux Nations unies. Malgré d’énormes pressions, la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie. »



Dans sa volonté affichée de « neutralité », Macky Sall avait précédemment annoncé une étape à Kiev. Mais pour l’heure, l’Union Africaine n’évoque qu’un « message par visioconférence » du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant ses pairs du continent, sans précision sur le calendrier.



Pour Vladimir Poutine, exporter des céréales d'Ukraine n'est « pas un problème »



Alors que la guerre fait craindre une crise alimentaire mondiale, « il n'y a pas de problème pour exporter les céréales d'Ukraine », a déclaré le président russe, dans une interview télévisée, peu après sa rencontre avec le président de l'Union africaine Macky Sall, dont c'est une préoccupation. Vladimir Poutine a détaillé plusieurs pistes, affirmant que les Occidentaux faisaient du « bluff », lorsqu'ils assurent que Moscou empêche les exportations de céréales d'Ukraine.



Il a mentionné la possibilité de passer par Marioupol et Berdiansk, deux ports conquis par la Russie en mer d'Azov, qui donne accès à la mer Noire, mais aussi les ports de la mer Noire restés sous contrôle ukrainien, notamment Odessa. Il exige que les eaux de ces ports soient déminées par Kiev, promettant en échange que la Russie permettra un passage sécurisé des navires.



M. Poutine a également mentionné la voie fluviale, via le Danube, à travers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. « Mais le plus simple, le plus facile, le moins cher, a-t-il dit, ce serait des exportations via le territoire du Bélarus, de là on peut aller vers les ports de la Baltique, puis vers la mer Baltique et ensuite n'importe quel endroit dans le monde. » À condition toutefois, a-t-il précisé, que les sanctions occidentales contre Minsk, allié de Moscou, soient levées.



Par RFI