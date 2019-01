Macky Sall refuse de recevoir Benalla

Annoncé à Dakar, Alexandre Benalla ne sera finalement pas reçu par Macky Sall. Selon Enquête, le chef de l'État a fait savoir au Figaro qu'il n'était "pas question" pour lui de recevoir l'ancien collaborateur de l'Élysée dans la capitale sénégalaise en ce début d'année.



"Il n'en est rien", tranche Macky Sall. Benalla, qui travaille pour le compte de l'homme d'affaires franco-israélien Philippe Hababou Solomon, est au cœur d'une nouvelle polémique portant sur des passeports diplomatiques, après un voyage au Tchad qui a précédé de quelques jours la visite officielle d'Emmanuel Macron.



Filmé à son insu pendant les manifestations du 1er mai 2018, Alexandre Benalla, alors adjoint du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, est montré, portant un casque de Crs et frappant un manifestant.



L'Élysée, pourtant au courant de l'affaire, avait seulement suspendu pendant 15 jours son M. sécurité et l'a ensuite détaché sur des fonctions censées être plus administratives. Pour rappel, c'est l'affaire Benalla qui avait déclenché, bien avant le phénomène des "Gilets jaunes" la première crise politique majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron.



