Macky Sall s'adresse à la Nation, ce jeudi

Le Chef de l’Etat va s’adresser aux Sénégalais ce jeudi, à partir de 19 heures, renseignent nos confrères de Emedia. Il s'agira, cette fois, d'un entretien en direct, avec la Rts, iTV, Seneweb et non d'une déclaration.



Pendant une heure, Macky Sall répondra aux questions des journalistes de ces chaînes ciblées.



Va-t-il organiser l’élection avant le 2 avril, date de l’expiration de son mandat ou concéder aux dates de 3 mars ou 10 mars proposées par l’opposition et la société civile ? L'issue de cet entretien permettra d'édifier l'opinion nationale et internationale.