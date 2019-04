Macky Sall veut un Sénégal propre

L’insalubrité qui prévaut dans les villes du Sénégal n’est pas du goût du président de la République, Macky Sall. Lors de la cérémonie de prestation de serment, ce mardi, il a annoncé l’amélioration de notre cadre de vie, la promotion d’un habitat décent pour tous et la sauvegarde de notre environnement.



« Il y a urgence à mettre fin à l’encombrement urbain. Il y a urgence à une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre, dans ses villes, dans ses quartiers, ses villages. Bref, je veux un Sénégal avec zéro déchet », a déclaré le président de la République.



Macky Sall s’est engagé à prendre sans délai, des mesures vigoureuses en ce sens. Et a demandé la participation des autorités territoriales et locales ainsi que les mouvements et associations de citoyens.



