Macky nomme Me Aïssata Tall Sall

Me Aïssata Tall Sall est nommée Envoyée spéciale du président de la République, poste qu'occupait l'actuelle présidente du Conseil économique social et environmental (Cese), Aminata Touré.



Le décret de nomination, selon une source de Seneweb, est pris ce jeudi, par le chef de l'État Macky Sall.



Pour rappel, la mairesse de Podor et députée socialiste avait soutenu le candidat Macky Sall lors de la dernière présidentielle du 24 février 2019.