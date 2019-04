Macky supprime les actuels passeports diplomatiques

C’est l’une des mesures phares prises lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi, 17 avril 2019. Le président de la République, Macky Sall, a « instruit le Ministre des Affaires étrangères à mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques, en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi », selon le communiqué du Conseil des ministres. Une décision qui met un terme aux documents et titres de voyages spéciaux actuellement en cours et tous valables un an.



Ainsi, l’un des premiers chantiers d’Amadou Bâ, nouveau locataire de la Place de l’Indépendance, sera de retirer du circuit les nombreux passeports diplomatiques, accordés à plusieurs individus, parfois dans des conditions douteuses sans qu’ils ne justifient la nécessité d’être en possession de ces documents.



Reste à voir si les nouveaux critères d’attribution seront scrupuleusement respectés et les passeports remis aux ayant-droits et uniquement à eux. Vaste chantier !



EMEDIA.SN