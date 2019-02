Macky très confiant : " le jour j, après avoir voté, j’irai faire ma sieste jusqu’à 19h..."

Après Guinguineo, Macky Sall, dans le cadre de sa campagne électorale, a fait cap sur Gossas, fief de son Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dione. Dans son discours, le président sortant a fait savoir qu’il ne parlera pas de discours puisque, pense-t-il, le maire de la localité et le chef du Gouvernement l’ont déjà fait. A Gossas, Macky Sall n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Premier ministre qui, selon lui, est à ses côtés avec engagement et fidélité.



A l’en croire, il ne se fait pas de souci sur sa victoire dans cette localité car, il a toujours conquis ce département. « J’aurais pu ne pas venir battre campagne ici parce que je sais que vous êtes avec moi. Mais comme nous sommes en campagne électorale, il fallait que je vienne, ne serait-ce que pour communier avec vous », a expliqué Macky Sall. « Je veux plus de 85% dans ce département. Le jour du scrutin, après avoir voté, j’irai faire ma sieste jusqu’à 19h avant d’allumer la télé et la radio pour écouter la défaite de mes adversaires », a déclaré Macky Sall, qui dit être sûr de sa victoire.



S’agissant de son ambition pour la localité, le président sortant exprime son souhaite de la transformer, pour les 5 prochaines années, à une capitale départementale digne de ce nom. Ce, promet-il, avec l’érection de tous les services dont un tribunal d’instance, un petit building administratif. S’ajoutent la construction d’une brigade de sapeurs-pompiers, la réfection de la gendarmerie et la construction d’un stade avec gazon synthétique, des tribunes et des projecteurs. « Gossas fera partie des départements émergents du Sénégal », a promis le candidat de la coalition présidentielle à l’élection présidentielle du 24 février prochain.



