Madické NIANG : Voter Macky, c’est opter pour « une grève de la faim nationale »

Le candidat de la coalition «Madické-2019 » avertit les Sénégalais.



.Me Madické NIANG qui estime contrairement aux tenants du pouvoir que l’économie du Sénégal a fortement régressé ces 7 dernières années, les invite à sanctionner le régime au soir du 24 février 2019. Sinon, selon lui, ce sont quatre autres années de dèche nationale qui les attend.



« Ô toi peuple du Sénégal, en 2012, en votant Monsieur Macky SALL, tu as voté un régime alimentaire forcé de 7 ans. Tu as vécu faim, soif et aridité. Peuple du Sénégal, le reconduire une deuxième fois, équivaut à voter une grève de la faim nationale. Je vous propose Jam ak Khewël », soutient l’ancien ministre des Affaires étrangères sur son compte twitter.





