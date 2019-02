Madické Niang : « qu’il le veuille ou pas Macky sera au second tour »

Madické Niang a réagi à la suite des résultats provisoires publiés donnant Macky Sall, vainqueur au premier tour. Le candidat de « Madické2019 » a, dans une déclaration, sur Twitter, apporté son soutien à Idrissa Seck, arrivé, 2e dans les résultats.



« Qu’il le veille ou pas, le candidat Macky Sall sera au deuxième tour. J’en appelle à la responsabilité du peuple Sénégalais. Je voudrais joindre mon soutien officiel à la candidature de Idrissa Seck, arrivé deuxième dans les résultats provisoires », indique-t-il.



Selon le camp présidentiel, Macky Sall a gagné le premier tour avec 57%. Ce que réfute l’opposition, notamment, Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui ont animé une conférence de presse conjointe pour imposer à Macky Sall le deuxième tour. La déclaration complète de Madické Niang.



Chers compatriotes, l’heure est grave. Nous assistons actuellement à une tentative d’embuscade et de séquestration du suffrage des Sénégalais et d’une rétrogradation sans précédent de la démocratie Sénégalaise par le régime du Président sortant.



Le Candidat Macky Sall, dans sa boulimie du pouvoir concocte des manœuvres anti-démocratiques et malsaines pour soustraire frauduleusement les élections aux Sénégalais dès le premier tour, alors qu’un deuxième tour est plus qu’irréversible.(Part2) Qu’il le veille ou pas, le candidat Macky Sall sera au deuxième tour. J’en appelle à la responsabilité du peuple Sénégalais. Je voudrais joindre mon soutien officiel à la candidature de Idrissa Seck, arrivé deuxième dans les résultats provisoires. (Part3)



Le Sénégal a besoin de changement. Je suis pour ce changement. Unissons-nous contre ce forcing du régime qui peut compter ses jours au pouvoir et grelotte de peur. J’appelle l’ensemble de la Coalition Madické 2019, à faire bloc face à cela avec tact, intelligence et patriotisme.





DAKARMATIN