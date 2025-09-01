Magal des 2 raakas : les lieux de passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis

Après son arrivée dans la vieille ville, le fondateur du mouridisme a séjourné dans différents endroits, devenus aujourd’hui des lieux de pèlerinage pour des milliers de talibés.



L’ancienne école des fils de chefs, devenue l’école Khayar Mbengue, fut le premier lieu où le Cheikh passa sa première nuit. Il fut ensuite transféré dans les locaux du laboratoire de Sor, où les conditions de détention étaient très rigoureuses, au point que l’épouse du médecin blanc qui résidait dans le logement voisin protesta auprès de son mari, afin que Serigne Touba obtienne l’autorisation de sortir du magasin pour se détendre un peu.



Ces sorties, Cheikh Ahmadou Bamba les mettait à profit à la mosquée Zinc, au quartier Balacoss, pour rencontrer ses amis marabouts et ses talibés, parmi lesquels figuraient plusieurs dignitaires de Ndar.



Par la suite, les colons l’envoyèrent au jardin d’essai, près de l’ISRA. Là, les autorités coloniales le livrèrent à des lions affamés afin que les bêtes le dévorent. Mais, par la grâce de Dieu, les lions s’adoucirent et vinrent s’allonger auprès du marabout.



Le 1er septembre, Serigne Touba fut envoyé au rognât Nord. Il passa par le tunnel avant l’ouverture du procès devant le Conseil privé colonial.



Après avoir défié et humilié le gouverneur dans son bureau le 5 septembre 1895, Bamba fut incarcéré dans une petite cellule à l’intérieur de la gouvernance.



La cellule numéro 4 demeure aujourd’hui l’une des principales attractions pour les milliers de fidèles mourides lors du Magal des deux raakas.



