Maintien du vote de la loi ce jeudi : Macky insensible à l'appel des religieux

Le projet de loi instaurant le parrainage va passer en plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi. Selon un communiqué reçu de la direction de la communication de l'Assemblée nationale, ce jour, les députés sont convoqués en séance plénière le jeudi 19 avril 2018 à 09 H 00. L'ordre du jour porte sur l'examen des projets de loi suivants : Projet de loi n°11/2018 relatif à la répression des infractions prévues par les Actes uniformes adoptés en application du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique; Projet de loi n°13/2018 portant révision de la Constitution. Le ministre de la Justice défendra ces projets de loi, renseigne le texte reçu à Seneweb.



Il faut rappeler que des appels à l'apaisement ont été lancés par les chefs religieux. Le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, et l'archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye, ont appelé les différentes parties à renouer le dialogue et le gouvernement à éviter tout forcing.



"Ne jouons pas à nous faire peur. Nous avons une culture de rencontres et de dialogue que nous avons hérité de nos ancêtres quand des problèmes se posent. Plutôt que, donc, de faire du forcing, d'où que cela puisse venir, nous avons tous intérêt à retrouver le sens de la raison. Et pour ce faire, renoncer provisoirement à ce qui crée le conflit aujourd'hui, pour prendre le temps de nous concerter mutuellement et de voir où se situe le bien commun de notre nation. Il y va de l'avenir des jeunes générations, il y va aussi de la paix dans notre pays si les différents acteurs politiques acceptent chacun d'alléger un peu des positions pour permettre à la paix de prévaloir", a recommandé le chef de l'Eglise catholique qui recevait ce matin une délégation de la société civile.