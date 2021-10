Mairie de Kolda: Mame Boye Diao défie Macky et annonce sa candidature

Pour la région de Kolda, le président Macky Sall a reconduit le duo Abdoulaye Bibi Baldé et Moussa Baldé pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar, lors des prochaines élections locales prévues le 23 Janvier 2022.



Ce qui ne semble pas être du goût de Mame Boye Diao, responsable politique à Kolda et Directeur des Impôts et Domaines.



Il a déclaré aujourd'hui sa candidature pour les prochaines élections locales et compte faire une liste parallèle à celle de Benno Bokk Yakaar. L’annonce a été faite lors d’un meeting à Kolda.



Pourtant, hier, Abdoulaye Bibi Baldé lui a demandé d’être le directeur de sa campagne électorale. « Et la victoire sera sa victoire, d’ailleurs, je suis prêt à assumer toutes les conséquences », avait-il fait dit. Un appel qui semble n’avoir pas été entendu par le concerné.



Pour Mame Boye Diao « le temps n’est plus à la parole mais à l’action ». Il révèle que sa décision est motivée par son amour pour Kolda dont la jeunesse mérite d’être accompagnée. « C’est ça le sens de notre combat », a-t-il argué devant une foule de sympathisants.