Mairie de Saint-Louis : " l’heure du changement a sonné ", proclame Mary Teuw NIANE – vidéo

Les grandes lignes du Programme Ambitieux Réaliste et réalisable (PA2R) ont été partagées dimanche au cours d’un forum communal auquel les responsables d’And ak MTN liggeey Ndar ont pris part. Une occasion pour la coalition dirigée par le professeur Mary Teuw NIANE, candidat à la Mairie de Saint-Louis et son collègue Docteur Ahmadou DIA de plancher sur les maux de Saint-Louis et de définir les voies d’émergence à entreprendre. « L’heure du changement a sonné », soutient l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur. « Nous ne voulons plus d’un maire qui ne soucie que de sa personne et sa famille. Un maire qui détruit des daaras et des mosquées », a-t-il lancé. « Ils sont allés chercher du secours à Dakar et venir dire qu’ils ont travaillé. Alors qu’ils n’ont absolument rien », s’est-il offusqué parlant de la cérémonie d’investiture de Mansour FAYE.