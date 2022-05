Mali : 56 terroristes neutralisés, 2 militaires tués et un otage civil libéré, selon l'Armée

Cinquante-six terroristes ont été neutralisés, 2 militaires maliens tués et un otage civil libéré dans des opération menées par les forces armées maliennes dans les régions de Nara, Koulikoro, Douentza et Ségou a annoncé, vendredi soir, l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué.



« Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamissara, Borom et Madina Sacko et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Troungalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant : 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication d'EEI, des armes et munitions, 3 AK 47 en bon état récupérés » a déclaré le colonel Mariam Sagara, Directrice adjointe de l'Information et des relations publiques des armées (Dirpa).



La même source indique que « des opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens de même que la protection des forces se sont poursuivies avec attention particulière sur la région de Ménaka ».



Et d'ajouter que « des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de N'Dacki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes ».



Mariam Sagara explique en outre que « dans la région de Douentza, une patrouille FAMa sur la route de Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant 2 militaires tués et 10 blessés, 2 engins endommagés, 22 terroristes neutralisés, 1 véhicule équipé de mitrailleuse 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés ».



« Dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, 2 AK 47, 5 chargeurs, 2 radio TYT, 13 téléphones portable, 22 motos récupérés, 3 EEI détruits et 1 otage civil libéré » a ajouté la même source.



AA/Bamako/Amarana Maiga