Mali : un camp d'entraînement militaire de Bamako attaqué

Un camp d'entraînement militaire dans la capitale du Mali a été attaqué tôt mardi, a déclaré l'armée.



Le colonel Marima Sagara, directeur adjoint du service de communication de l'armée, a déclaré avoir reçu des informations faisant état d'une attaque contre l'école de formation des gendarmes à Bamako, mais n'avait pas d'autres informations.



Un journaliste de l'Associated Press a entendu deux explosions et a vu de la fumée s'élever au loin. L'école de formation est située à la périphérie de la ville. On ignore qui sont les assaillants, combien ils sont et si la situation est sous contrôle.



Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.



AfricaNews