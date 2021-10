Mamadou Lamine Diallo : “La violence est dans l’ADN de Benno Bokk Yakkar”

Dans sa Questekki n° 273 du mardi 19 octobre, Mamadou Lamine Diallo a indiqué que la violence est dans l’ADN de la coalition Benno Bokk Yakkar.



Le parlementaire énumère, d’emblée, la violence physique qui “s’invite dans les élections locales“. Et dire que celle-ci suit les violences verbales et celles qui découlent d’une “justice aux ordres.” Les dossiers de l’IGE et de l’OFNAC sous le coude de Macky Sall, tout cela, c’est de la violence, la violence d’Etat“, a notamment dénoncé Mamadou Lamine Diallo.



Elle descend dans les réseaux sociaux et finira dans la rue



Selon le député, ces élections locales sont pour BBY une question de vie ou de mort dans cette atmosphère de fin de règne de la dynastie FayeSall. Embouchant la même trompette, il souligne que les NEN, les Non encore nommés de Macky Sall sont affolés tandis que les prétendus candidats à la présidentielle de l’APR écartés brutalement s’activent. “Tout cela n’augure rien de bon“, a-t-il expliqué.



Violence



“La violence verbale et physique est le quotidien de l’AN. Elle reflète la culture politique de BBY. Le désir prédateur est le moteur de l’APR. Il est violent par nature. La Grande Coalition Wallu Sénégal a pris l’engagement devant le Khalife Général des Mourides de vouloir la paix dans les élections locales à venir. Elle respectera son engagement“, a conclu Mamadou Lamine Diallo.



Senego