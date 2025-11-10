Mame Mbaye Niang : "Il n'existe pas de rapport de l'IGF m'incriminant"

Mame Mbaye Niang a réagi aux accusations portées contre lui par Ousmane Sonko lors du Tera Meeting du samedi. Invité de l’émission RFM Matin, l’ancien ministre a déclaré qu’aucun rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) ne l’incrimine dans l’affaire PRODAC.





« Je n’ai jamais été cité comme coordonnateur du PRODAC, j’étais ministre de tutelle », a-t-il précisé, démentant les propos de Sonko. Il affirme que ni le rapport de la Cour des Comptes, ni ceux de l’OFNAC ou de l’IGE ne mentionnent son nom. « Ce que dit Ousmane Sonko est faux », a-t-il insisté.





Mame Mbaye Niang est également revenu sur l’accusation de détournement de 29 milliards de francs CFA, affirmant qu’Ousmane Sonko n’a jamais fourni de preuves à ce sujet. Il estime que l’amnistie présidentielle ne couvre pas la condamnation de Sonko dans l’affaire PRODAC, prononcée par un rabat d’arrêt, ce qui selon lui empêche le leader de Pastef de participer à une élection.





Concernant les critiques d’Ousmane Sonko envers la Cour suprême, Mame Mbaye Niang a défendu les magistrats qu’il qualifie « d’hommes de valeur et de principe », appelant le chef de l’État à les protéger en tant que garant des institutions.





Interrogé sur un éventuel retour politique de Macky Sall, l’ancien ministre rappelle que ce dernier reste président de l’APR et que si un retour est décidé, « nous allons voir la position à adopter ».





